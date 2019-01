Farmácias de EFSs de Blumenau não terão atendimento nesta segunda-feira

Foto: Marcelo Martins

As farmácias da rede de atenção básica localizadas nas unidades Estratégia Saúde da Família (ESF) não terão atendimento ao público nesta segunda-feira, dia 21. O fechamento ocorre para adequação do sistema informatizado, controle de estoque e organização, e já estava previsto desde dezembro.

Nos Ambulatórios Gerais a distribuição de medicamentos também não será realizada nesta manhã, e deve ser retomada ao longo do dia, à medida que a atualização for finalizada. A orientação aos usuários dos AGs é de que façam contato com suas unidades no período vespertino para confirmar o retorno do atendimento farmacêutico.

Conforme explica a Diretora de Assistência Farmacêutica Maria Luiza Schmitt, a ação faz parte de uma adequação da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) a parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que preveem a indicação dos lotes para a dispensação dos medicamentos. “Além da adequação legal necessária, esse medida aumenta a rastreabilidade do medicamento entregue aos pacientes, possibilitando a identificação de problemas, caso haja algum”, explica.

A atualização nas farmácias dos AGs Centro, Badenfurt, Garcia e Escola Agrícola iniciou na sexta-feira, dia 18, e será finalizada ao longo desta segunda. Nos 66 ESFs e nos Ambulatórios Fortaleza, Velha, Itoupavas, farmácia do CAPS e FURB, as farmácias ficam fechadas neste dia 21. Os demais serviços de saúde da Semus já retornaram atividades normalmente.

Assessoria de Comunicação: Marília Prado

Curtir isso: Curtir Carregando...