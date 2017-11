Família brusquense participará do quadro “Comprar é bom, levar é melhor” do SBT

Gravação aconteceu na unidade da Havan em Sorocaba (SP)

O SBT gravou mais dois episódios do quadro “Comprar é bom, levar é melhor”, em ediçõe especiais de Natal.

A novidade é a participação de uma família de Brusque, composta por Douglas Paza, Marlene Immianvosky Paza, Jaqueline Vargas e Sergio Vargas, com a premiação de até R$ 50 mil reais em compras na rede.

A gravação aconteceu na unidade de Sorocaba (SP) e os quadros de sucesso vão ao ar no programa Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, nos dias 10 e 17 de dezembro.

A seletiva das famílias, que fizeram suas inscrições pelas redes sociais da Havan, aconteceu no início de novembro, e a divulgação das famílias contempladas, uma de Brusque e outra de São Paulo, foi realizada por meio das redes sociais.

O quadro

O quadro em parceria com as lojas Havan e tem o objetivo de realizar o sonho de várias famílias de todo o Brasil com o valor de R$ 50 mil reais em compras na rede. Em cada domingo de programa, uma família é beneficiada com a ação e o montante deverá ser distribuído entre os quatro participantes da família.

A dinâmica é a seguinte: as famílias têm uma hora para comprar o que quiserem na loja no valor de R$ 50 mil reais. Só que, para levar os produtos para casa, a família precisa passar por um “quiz” de perguntas sobre conhecimentos gerais.

Cada pergunta terá um tempo determinado e um valor, e se for respondida corretamente dará ao participante a possibilidade de levar para casa todos os produtos selecionados pelos jogadores.