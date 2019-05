Faema promove evento em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica

No dia 27 de maio é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica, bioma onde está inserido Blumenau. Nesta data e no dia 1º de junho, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) realizará um evento comemorativo, iniciando as atividades do Junho Verde. A ação ocorrerá no Parque Natural Municipal São Francisco de Assis e trata-se da trilha interpretativa “Conhecendo a Nossa Floresta”.

As trilhas, que serão realizadas às 9h e às 14h, são gratuitas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3381-6200 ou pelo WhatsApp no (47) 9 9994 4573. Durante a caminhada serão abordadas de forma interativa as espécies vegetais nativas e sua fauna. O objetivo é proporcionar uma experiência diferente aos participantes, que poderão conhecer melhor o bioma em que vivem.

Na ocasião, os participantes deverão chegar com antecedência de 15 minutos. O passeio será guiado por técnicos especialistas da Faema. Menores de 16 anos poderão participar desde que acompanhados por um responsável legal. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

