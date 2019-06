Faema abre inscrições para caminhada noturna no Parque São Francisco de Assis

O passeio será na próxima terça-feira, dia 18, a partir das 19h.

Foto: Marcelo Martins

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) promoverá, na próxima terça-feira, dia 18, uma caminhada noturna no Parque Natural Municipal São Francisco de Assis. O passeio será a partir das 19h e as inscrições, que são limitadas, poderão ser feitas por meio do telefone 3381-6199. O evento é totalmente gratuito e tem o objetivo de proporcionar uma experiência diferente aos participantes, que poderão aguçar outros sentidos, além da visão, e ter a chance de avistar animais de hábito noturno.

A caminhada noturna é uma das atividades que compõem o calendário do Junho Verde, o Mês do Meio Ambiente. Na ocasião, os inscritos no passeio deverão chegar com 15 minutos de antecedência. O passeio será guiado pela educadora ambiental Juliana Budag, da Diretoria de Educação Ambiental da Faema. Menores de 16 anos poderão participar acompanhados por um responsável legal. Em caso de chuva nos dias anteriores ou na data agendada, o evento será cancelado.

