Exposição reúne bromélias estudadas por Fritz Müller

A exposição “Bromélias e Fritz Müller: relações ecológicas e a diversidade” mostra a importância dessas plantas para o ecossistema, além de suas características, habitats e formas. As bromélias foram um dos principais objetos de estudo do naturalista alemão, que fez várias pesquisas com elas e seus micro-habitats. Alguns resultados podem ser conferidos na exposição no Shopping Park Europeu, de segunda a segunda, das 10h às 22h.

Diversas espécies e gêneros da planta na região foram estudadas pelo naturalista, como Aechmea, Tilladsia, Bilbergia, Neoglaziovia, Canistrum e Nidularium. Algumas estão presentes no jardim do Museu de Ecologia Fritz Müller, onde Fritz morou com a família. Em seus trabalhos, o alemão descrevia as plantas e detalhava suas características e fenologia. Além disso, observava suas interações com polinizadores e outros organismos, como o microcrustáceo (Elpidium bromeliarum), que sobrevive apenas na bromélia.

A exposição “Bromélias e Fritz Müller: relações ecológicas e a diversidade” seguirá no Shopping Park Europeu até o dia 30 de junho. A entrada é gratuita.

