Exposição resgata os 50 anos do Museu da Família Colonial

A exposição “Museu da Família Colonial – 50 anos preservando a História de Blumenau” está entre as alternativas de lazer cultural neste começo de ano. A mostra, aberta ao público no dia 30 de novembro, pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10h às 16h, até 1º de julho.

O público encontrará na exposição objetos que contam a história do museu e pertenceram a importantes personagens da cidade, como Edith Gaertner, Renata Dietrich e Ferreira da Silva. “Também há imagens sobre o desenvolvimento do museu, exposições antigas, artefatos dos moradores, documentos, instrumentos técnicos para preservação do acervo e objetos de temáticas variadas que o museu recebeu”, destaca a museóloga Marcella Borel.

Saiba mais

50 anos preservando a História de Blumenau

Local: Museu da Família Colonial (Alameda Duque de Caxias, 78 – Centro)

Visitas: terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Ingressos: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia) para professores e estudantes mediante a apresentação de carteirinha. Crianças de até 8 anos e idosos a partir de 60 anos são isentos

Informações: 3381-7516

