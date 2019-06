Exposição “O Somsilencio da imagem” chega a Blumenau

A exposição “O Somsilencio da imagem”, de Zé Paiva, é composta por 13 obras fotográficas contemplativas captadas nos mais variados lugares do mundo. São impressas em padrão museológico, com pigmentos minerais em canvas da Canson. O material faz parte da 3ª Temporada de Exposições do Museu de Arte de Blumenau (MAB), que abre ao público no dia 4 de julho. A entrada é gratuita.

A temporada reunirá obras de 25 artistas de Santa Catarina e São Paulo. As visitas às exposições podem ser feitas até 25 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h.

A fotografia contemplativa é aquela em que o autor busca registrar os lugares numa atitude meditativa em que ele sai dos condicionamentos do olhar, desvinculando-se assim das regras e padrões usuais. As fotografias serão exibidas acompanhadas por haikais de Matsuo Bashô, um poeta japonês do século XVII, considerado um dos maiores escritores daquele país.

Os haikais são poemas curtos de três linhas, nos quais a primeira tem cinco sílabas, a segunda sete e a terceira cinco novamente. O texto de apresentação é do escritor Fábio Brüggemann e o design de Maurício Paiva. Para criar a identidade visual da exposição, Maurício pesquisou a cultura japonesa e chegou a um resultado muito interessante que lembra a caligrafia dos ideogramas orientais.

O artista

Zé Paiva trocou a Engenharia pela fotografia em 1984 e desde então viaja pelos quatro cantos do mundo criando imagens. É pós-graduado em fotografia pela Univali. É autor dos livros Expedição Natureza Catarina, Natureza Gaúcha e Natureza Tocantins. Suas fotos foram selecionadas para a coleção Pirelli MASP, em 2009. Em 2012, recebeu o Prêmio Marc Ferrez da Funarte.

A abertura da temporada ocorre em noite multicultural que, além da tradicional conversa com os artistas, declamação de poema pela escritora Delasnieve Daspet e apresentação musical pela Banda Municipal de Blumenau, contará com lançamento dos livros “Ewald, um alemão”, de Luiz Carlos Schroeder, “Mutações”, de Delasnieve Daspet, “Animus – A dualidade”, de Neida Rocha, “Bulling no Galinheiro; A Zebra e o Burrinho; e O pequeno Mágico”, de Andréa Gustmann.

Serviço

Abertura da 3ª Temporada de Exposições no MAB

Data: quinta-feira, 4 de julho

Horários:19h: conversa com os artistas expositores

20h: abertura da 3ª Temporada de Exposições do MAB, lançamento de livros, declamação de poema e apresentação musical

Visitas: até 25 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Visitas mediadas: podem ser marcadas pelo telefone 3381-6176

Classificação indicativa de idade: Livre

Entrada franca

As exposições

“Reminiscências”, de Jairo Valdati, “O Somsilencio da imagem”, de Zé Paiva, “Entre Cores e Linhas”, de Miriam Puerta, “Raiz, veia, afluente”, de Jussara Marangoni, “Partes”, de Ricardo Kugler, “Naturezas possíveis… possíveis naturezas”, da Bluap, e “Bauhaus 1919 – Catarinas 2019”, das Catarinas

