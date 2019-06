Evento de música e gastronomia na rua acontece neste fim de semana em Pomerode (SC)

Schornstein Festival terá 10 bandas, opções exclusivas de cerveja e diversos tipos de pratos. Não há cobrança de ingressos para a experiência, que acontece na sexta-feira (7) e sábado (8)

O Centro de Pomerode (SC) receberá uma movimentação diferente neste fim de semana. No lugar dos carros, pessoas de todas as idades vão tomar a rua e vivenciar uma programação que reúne música, gastronomia e cerveja artesanal. O Schornstein Festival 2019 acontece na sexta-feira (7), às 19h, e sábado (8), a partir das 11h, em frente à fábrica da marca e não terá cobrança de ingresso. Esta é a primeira vez que o evento será em dois dias.



Dez bandas e três DJs estão confirmados para as 24 horas de programação. DJ Leo Biz, Vidro Fumê, Ravenna Rocks e Vintage Cult, se apresentam na sexta-feira (7). Já no sábado (8), DJ Miro Pavi é quem abre o festival, seguido de Riverside Blues, Velvet’s Clássico, DJ Rafale Barros, Frenesi, Banda Cretácea, O Bardo e o Banjo, DJ Leo Biz, Club Soda Banda e Terra Celta.



Além de música, a agenda contará com opções exclusivas de cerveja artesanal da Schornstein e pontos de gastronomia. O paredão de escalada – atração já conhecida pelo público – irá premiar aqueles que conseguirem completar o obstáculo na primeira tentativa. Já no desafio do caneco, os participantes que aguentarem segurar um recipiente de um litro de chope por mais tempo, com os braços totalmente esticados, ganharão um vale-compra de R$ 500,00 para utilizar no Armazém Schornstein.



Para Adilson Altrão, diretor da cervejaria pomerodense, o festival é um evento que reúne as mais diversas tribos. “Conseguimos agregar pessoas de diferentes idades e gostos, famílias que aproveitam o dia para conhecer outros locais como a Vila Encantada e o Zoo Pomerode e, claro, aqueles que são apaixonados por cerveja. Essa sempre foi a nossa premissa: ser uma opção democrática de lazer”, afirma.



Sobre a Schornstein

Uma das pioneiras da cerveja artesanal no país, a Schornstein surgiu em 2006 na cidade mais alemã do Brasil. O nome da marca significa chaminé, uma das características do prédio onde foi fundada. A matriz da cervejaria fica em Pomerode (SC).



O mix conta atualmente com 17 produtos diferentes, comercializados em garrafas, latas e longnecks.



Schornstein Festival acontecerá nesta sexta-feira (7) e sábado (8), em Pomerode (SC)



