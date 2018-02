Estudo auxiliará na elaboração do Plano Municipal de Arborização

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) inicia nos próximos dias um estudo de campo e análise das árvores existentes no município. A ação será realizada em parceria com uma equipe técnica do curso de Engenharia Florestal da Universidade Regional de Blumenau (Furb) e inclui ainda o mapeamento destas árvores.

A pesquisa integra os trabalhos que estão sendo feitos para o desenvolvimento do primeiro Plano Municipal de Arborização de Blumenau. Segundo o presidente da Faema, Alexandre Baumgratz, o objetivo principal do plano é direcionar o plantio correto e a manutenção das árvores na cidade nos próximos 20 anos. “Ele vai ajudar a desenvolver a arborização de forma adequada sem prejuízo à cidade e vai contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população”, diz Alexandre. “A previsão é iniciar esse estudo de campo na área central e depois nos bairros”, explica.

