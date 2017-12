Estudantes já podem fazer recadastramento do cartão escolar

Os estudantes que estão com a matrícula para o ano letivo de 2018 efetuada já podem realizar o recadastramento do cartão escolar junto à BluMob. Os cartões ativos expiram no dia 31 de março do ano que vem e a orientação é de que os alunos se antecipem, para não gerar filas no início do ano letivo.

Conforme realizado no início de 2017, o recadastramento poderá ser feito online para estudantes das unidades de ensino que enviaram à BluMob a lista de matrículas. O cadastramento e o recadastramento serão mantidos durante todos os próximos meses e são gratuitos, com exceção da emissão de segunda via do cartão. Confira abaixo como proceder:

Onde e quando?

Rua Ceará, 47 – Centro – Blumenau (próximo à Celesc)

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 8h às 17h (inclusive no horário do almoço)

Sábados, das 8h às 12h

Quais os documentos necessários?

Comprovante de matrícula emitido pela instituição de ensino, carimbado e assinado

Documentos pessoais (RG, CPF ou certidão de nascimento)

Comprovante de endereço recente em nome do aluno ou dos pais (contas de água, luz, telefonia fixa recentes, com emissão não superior a 60 dias). Em caso de imóvel locado, é necessário apresentar contrato de locação autenticado. Para residentes em imóveis de terceiros sem contrato de locação, apresentar também declaração autenticada em cartório, além de comprovante de residência do declarante.

Todos os documentos devem ser originais

Para mais informações:

0800 008 0900

www.blumob.com.br

sacbnu@blumob.com.br

