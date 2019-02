Estão à venda os ingressos para a Copa Futsal Uniasselvi 20 anos

Torneio ocorre na próxima semana, com a participação de quatro equipes da elite nacional

Na próxima semana, a cidade de Blumenau sediará a Copa Futsal Uniasselvi 20 anos, que reunirá quatro equipes de elite que disputam a Liga Nacional de Futsal. O campeonato preparatório para a temporada de 2019 ocorre nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1° de março, no Complexo do Sesi. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 15 por dia ou R$ 40 o passaporte para os três dias. Os interessados podem adquiri-los pela internet neste link ou diretamente na recepção do Complexo do Sesi, localizado no bairro Vorstadt.

Além do anfitrião, o Blumenau Futsal/FMD, a competição contará com a participação dos dois últimos campeões nacionais da modalidade – Pato Futsal (PR) e Joinville. Também está confirmada a presença do Jaraguá Futsal, o segundo time com maior número de títulos brasileiros, um total de quatro. Todas as equipes se enfrentarão no quadrangular, com a rodada começando sempre às 19h30.

O evento é uma realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Fundação Municipal de Desportos, do Sesi e da Uniasselvi. Todas as informações da Copa Futsal Uniasselvi 20 anos podem ser conferidas aqui.

Tabela de jogos

Quarta-feira, dia 27 de fevereiro

19h30 – Jaraguá x Joinville

Na sequência – Blumenau x Pato Futsal

Quinta-feira, dia 28 de fevereiro

Primeiro jogo da rodada às 19h30

Sexta-feira, dia 1° de março

Primeiro jogo da rodada às 19h30

