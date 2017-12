Estagiária de delegacia de SC é presa suspeita de passar informações a grupo criminoso

Ela e o namorado foram presos em flagrante. Ela é suspeita de passar informações a homem preso que integra grupo criminoso.

A estagiária de uma delegacia de Florianópolis foi presa na tarde desta terça-feira (19) suspeita de passar informações da polícia a um integrante de um grupo criminoso que está preso na capital, segundo a Polícia Civil. O namorado dela também foi preso na tarde desta terça com drogas.

A suspeita era estagiária da 4ª Delegacia de Polícia da Capital, localizada no bairro Coqueiros. Ela era investigada há dois meses pela Delegacia de Combate às Drogas (Decod).

Segundo a Polícia Civil, a mulher acessava o sistema com a senha de uma policial e repassava informações sobre integrantes do grupo criminoso e rivais do homem que está preso. Ele se comunicou mais de 100 vezes durante o ano com a suspeita.

Ela foi presa em flagrante na própria delegacia. A suspeita deve responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e peculato.

O namorado dela foi detido em flagrante em casa na capital por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com ele, a polícia encontrou cerca de 50 comprimidos de ecstasy, um litro de loló, maconha, balança de precisão e uma bala desviada da delegacia.

Fonte: G1