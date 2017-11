Esqueletos são encontrados em ‘barco fantasma’ no Japão

Autoridades acreditam que embarcação é proveniente da Coreia do Norte.

TÓQUIO — Autoridades japonesas estão tentando identificar oito esqueletos encontrados num barco de madeira que encalhou numa praia em Akita, no norte do país. A descoberta aconteceu dias após um grupo de pescadores da Coreia do Norte ser resgatado na mesma região. De acordo com a emissora local NHK, a embarcação mede cerca de 7 metros, e foi encontrada no domingo, sem a lâmina do motor e equipamentos de navegação.

Embarcações sem tripulação ou com corpos de pessoas mortas são encontrados regularmente na costa japonesa, onde são conhecidos como “barcos fantasmas”. As autoridades acreditam que eles são de origem norte-coreana, já que geralmente são encontrados na costa oeste, virada para o país comunista.

Apesar de o barco ter sido encontrado no domingo, apenas na segunda-feira, durante investigação, que os corpos foram encontrados, alguns reduzidos apenas aos ossos do esqueleto. De acordo com a agência de notícias Kyodo, a suspeita é que o navio seja norte-coreano. Na sexta-feira, um outro barco de madeira, com oito homens vivos e em bom estado de saúde, apareceu na cidade de Yurihonjo, a cerca de 70 quilômetros de onde o “barco fantasma” encalhou.

Ao longo do fim de semana, outros dois corpos foram encontrados na Ilha Sado, com um maço de cigarros da Coreia do Norte e outros pertences com a escrita coreana.

De acordo com especialistas, o aumento repentino no número de embarcações norte-coreanas chegando à costa japonesa pode ter sido causado pelo endurecimento do embargo contra o regime de Kim Jong-un.

— A Coreia do Norte pressiona o seu povo a pescar mais peixes para que eles possam lidar com a falta de alimentos — comentou Seo Yu-suk, do Instituto de Estudos Norte-coreanos, em Seul, na Coreia do Sul, em entrevista à Reuters.

Embarcações pequenas e antigas que navegam em águas distantes da costa se tornam vulneráveis às más condições climáticas, que são hostis nesta época do ano.

— Durante o verão, o Mar do Japão é calmo. Mas começa a ficar agitado quando chega novembro. É perigoso quando ventos de noroste começam a soprar — explicou Yoshihiko Yamada, da Universidade Tokai.

Desde janeiro, 43 barcos de madeira, que autoridades japonesas acreditam ser norte-coreanos, apareceram na costa do país. No ano passado, foram localizadas 66 embarcações.

Fonte: G1

