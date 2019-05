Espetáculo O Vendedor de Sonhos, baseado na obra de Augusto Cury, será apresentado em Blumenau neste domingo

A peça inicia às 20h no Teatro Carlos Gomes e os ingressos estão à venda no Blueticket e na bilheteria do local

Decisões, escolhas e amor próprio. Neste domingo, 19 de maio, Blumenau recebe o espetáculo O Vendedor de Sonhos, peça baseada no best-seller de Augusto Cury, adaptada pelo próprio escritor, em parceria com Cristiane Natale e Erikah Barbin. A apresentação ocorre às 20h, no Auditório Heinz Geyer, no Teatro Carlos Gomes, e os ingressos já estão à venda no Blueticket, nas Lojas Multisom e na bilheteria do Teatro. É a primeira obra do autor a ser adaptada para o teatro e o livro é o romance mais vendido de Cury, traduzido em mais de 60 idiomas, com adaptação para o cinema, sob a direção de Jayme Monjardim (O Tempo e o Vento; Olga), em 2016. O médico psiquiatra e escritor Augusto Cury é considerado o autor mais lido da década e vendeu mais 35 milhões de livros em 70 países do mundo. A peça foi eleita pelo Blog do Arcanjo do Uol entre uma das melhores turnês de 2018.

SINOPSE

Na trama, a personagem Júlio César tenta o suicídio, e é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o Mestre, que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos encontram Bartolomeu, um bêbado boa-praça que decide unir-se a eles na missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. A revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

SERVIÇO

Espetáculo O Vendedor de Sonhos, adaptação da obra de Augusto Cury

19 de maio, às 20h

No Auditório Heinz Geyer, no Teatro Carlos Gomes (R. XV de Novembro, 1181, Centro, Blumenau/SC)

Ingressos 1º LOTE: R$ 40 (meia-entrada), R$ 56 Clube NSC, R$ 60 solidário (mais 1kg de alimento não perecível) para plateia e cadeira em Camarote, e R$ 80 inteira. No Balcão os valores são R$ 30 (meia-entrada), R$ 45 (solidário) e R$ 60 (inteira).

Ingressos 2º LOTE: R$ 50 (meia-entrada), R$ 56 Clube NSC, R$ 75 solidário (mais 1kg de alimento não perecível) e R$ 100 inteira para plateia. À venda no Blueticket, lojas Multisom e na bilheteria do Teatro. www.blueticket.com.br/24124/O-Vendedor-de-Sonhos-Peca-Teatral-de-Augusto-Cury/?obj=busca

Apoio: Escola da Inteligência e ACIB

Promoção: Academia do Conhecimento

Realização: Applaus

Produção local: Mono Produções – Soila Freese

