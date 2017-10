Escritora Cláudia Iara Vetter lança nova obra em Blumenau( Jornal de Blumenau)

Cláudia Iara Vetter lançará o seu segundo livro de poemas, Desata Nós, no dia 10 de novembro em Blumenau.

O lançamento será no Cafundó Bar Cultural, a partir das 20h30min, e conta com show de Leo Maier Trio e discotecagem vinil com DJ Rafael Barros.

O livro Desata Nós é patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau e será distribuído gratuitamente ao público presente.

De acordo com a artista, o projeto surgiu da vontade de publicar mais uma obra de poesias autorais, dando continuidade aos caminhos que cultivou artisticamente, após o lançamento do primeiro livro, O Retrato da Nudez Eólica.

Cláudia explica que a projeção do primeiro trabalho abriu muitas perspectivas de atuação artística, parcerias, e principalmente, trouxe ainda mais inspiração para continuar a produção literária.

A ilustração do Desata Nós é assinada pelo artista Nestor Jr., o prefácio pelo escritor Marcelo Labes, a revisão de texto por Vinicius Coelho, o texto da contracapa é do escritor, dramaturgo e letrista Gregory Haertel, e o design gráfico e a diagramação da obra, por Tiago Imme.

Nos dias 21 de novembro e 10 de dezembro, a escritora irá participar de roda de conversa na Universidade Regional de Blumenau – FURB, às 19h, e na Feirinha da Servidão, às 15h, respectivamente.

A poeta Cláudia Iara Vetter nasceu em Blumenau, em agosto de 1990.

Lançou o primeiro livro O Retrato da Nudez Eólica pela editora CBJE/RJ, em 2009, e pela Liquidificador Produtos Culturais/SC, em 2011.

