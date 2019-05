Escolas municipais podem se inscrever em concurso de curta-metragem

Premiação do programa de Educação Fiscal terá também modalidade de foto e história em quadrinhos.

Foto: Michele Lamin

Estão abertas as inscrições para o 2º Concurso de Curta-metragem do Programa Municipal de Educação Fiscal. A premiação é voltada para as turmas de 7º a 9º ano das escolas municipais e tem como tema “Cidadania com seriedade”.

As unidades interessadas em participar devem enviar a inscrição preliminar até o dia 13 de junho para o e-mail educacaofiscal@blumenau.sc.gov.br. Cada escola poderá inscrever até dois projetos, que devem ser executados por uma equipe de cinco estudantes e um professor orientador. Os curtas deverão ser elaborados e entregues na Secretaria Municipal de Educação (Semed) por pen drive, no período de 19 a 22 de agosto.

Na primeira edição do concurso, 21 projetos foram inscritos, resultando em 14 finalistas. A escola vencedora foi a EBM Friedrich Karl Kemmelmeier. Em segundo lugar, ficou a EBM Adelaide Starke, seguida pela EBM Lauro Muller, que ficou com a terceira colocação.

Novidades

Além do concurso de curtas, a Comissão Mista de Educação Fiscal lançou este ano outras duas modalidades para abranger participantes de outras faixas etárias. Para os estudantes de pré a 3º ano, foi aberto o concurso de fotografia, com o tema “Cidadania Fiscal em Blumenau”, com o objetivo de traduzir em registros fotográficos o olhar das crianças frente às ações de cidadania vivenciadas na sociedade blumenauense.

Já para as turmas de 4º a 6º ano, o concurso será na modalidade de história em quadrinhos. Com o tema “O ambiente escolar como objeto de fiscalização”, o concurso se propõe a trabalhar com os estudantes a necessidade de cuidar do ambiente escolar, tendo em vista ser um espaço de uso comum e de responsabilidade de todos.

Os regulamentos dos concursos, bem como as respectivas fichas de inscrição, estão disponíveis no site da Prefeitura de Blumenau.

