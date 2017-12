Escolas municipais participarão de novo projeto de alimentação saudável

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) irá implantar em 2018 um novo projeto de orientação nutricional nas 13 unidades de ensino, das quais 10 escolas e 3 Centros de Educação Infantil, que não possuem serviço terceirizado de merenda escolar. A proposta será realizada voluntariamente pela chef e especialista em gastronomia funcional Lidiane Barbosa, com o objetivo de ensinar as crianças a fazerem escolhas saudáveis em sua alimentação.

Entre as ações previstas estão workshops com as cozinheiras e oficinas com crianças e seus familiares, para demonstrar que a alimentação saudável pode ser simples e saborosa. Intitulado “Crescer e Semear”, o projeto será apresentado para as unidades nesta segunda-feira, dia 18, às 8h30, no auditório da Semed, localizada na Rua Paraíba, 171, no bairro Victor Konder.

