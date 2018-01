Entrega do Parque das Itoupavas está prevista para fevereiro

A comunidade deverá ter acesso ao novo Parque Alcantaro Corrêa, também conhecido como “Parque das Itoupavas”, já no próximo mês. As obras, executadas pela Prefeitura de Blumenau numa parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina, estão em fase de conclusão.

Sob coordenação da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), as equipes de trabalho seguem em ritmo acelerado com execuções em diferentes locais, simultaneamente, para finalizar a urbanização de uma área de quase 14 mil metros quadrados. Cerca de R$ 3,9 milhões estão sendo investidos, com auxílio estadual do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam).

O espaço irá ofertar diferentes equipamentos e ambientes para a prática esportiva, além de áreas de lazer e convivência. Haverá gramados para piquenique, jardins, pet place, quadra de esportes multiuso, cancha de bocha, playground, academia ao ar livre, pista de caminhada, pista de skate, pista para bicicleta, entre outros.

Similar ao Parque Ramiro Ruediger, no bairro Velha, o Parque das Itoupavas irá oportunizar mais lazer, esporte e cultura à região Norte, uma das mais populosas do município. A estrutura também deverá atender famílias de diferentes regiões de Blumenau e ainda receber moradores de cidades vizinhas.

Acesso facilitado

Estrategicamente situado nas proximidades do “Trevo da Mafisa”, o Parque dispõe de acesso facilitado aos vários meios de transporte utilizados pela população. Além do deslocamento para veículos automotores a partir da rodovia BR-470, pedestres e ciclistas podem utilizar calçadas e ciclofaixa através da Rua 1º de Janeiro. Também é possível chegar ao local com uso do transporte coletivo, por meio das linhas 101 – Santa Clara e 111 – Fidelis.

