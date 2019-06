Entrega de medicamentos controlados tem alteração pontual em AGs

A entrega de medicamentos controlados em três dos sete Ambulatórios Gerais (AGs) de Blumenau terá alteração nos próximos dias. As farmácias atendem normalmente durante o funcionamento das unidades, das 7h às 21h ou das 7h às 24h, para os AGs com horário estendido na entrega de medicamentos em geral.

No Ambulatório da região do bairro Garcia não haverá entrega de medicamentos controlados no período noturno essa semana, nos dias 27 e 28 de junho. Quem precisar fazer a retirada de remédios controlados deve procurar a unidade no período das 7h às 12h30.

O AG da região do bairro Velha ficará sem entrega de medicamentos controlados no período matutino pelos próximos 45 dias. A retirada poderá ser feita entre as 13h e a meia noite.

No AG da região das Itoupavas, a entrega de remédios de receita controlada está ocorrendo somente pela manhã, das 7h às 13h. Do dia 1º de julho, próxima segunda-feira, até o dia 17, a entrega de controlados será apenas das 20h à meia noite.

Sem alteração

No ambulatório da região do bairro Badenfurt, a dispensação dos controlados está sendo realizada, das 7h às 13h, e das 14h às 16h. Na região da Escola Agrícola, o funcionamento da farmácia do AG é das 7h às 21h para remédios de uso contínuo e, das 7h às 19h, para medicação com retenção de receita.

A farmácia do AG da região do bairro Fortaleza está realizando a entrega dos medicamentos controlados das 13h à meia noite. Pela manhã, o funcionamento, a partir das 7h, é para remédios de uso geral, sem retenção de receita. No AG Centro, a farmácia funciona, das 7h às 21, para entregas gerais, e das 7h às 18h30, as farmacêuticas realizam a entrega dos controlados, sempre com prescrição médica.

Curtir isso: Curtir Carregando...