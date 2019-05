Empresa blumenaeunse estará presente no principal evento internacional de tecnologia 3D: Spar 3D Expo & Conference

Os sócios e proprietários da empresa blumenauense WRodacki, companhia inovadora no processo de engenharia e construção civil no Vale do Itajaí, irão visitar, na próxima semana, a feira Spar 3D Expo & Conference, em Anaheim, Califórnia. O evento é voltado para a área de tecnologia aplicada à construção civil. A intenção é buscar melhorias para os processos já utilizados pela empresa. “Vamos em busca de novas tecnologias e de melhorias na implantação do sistema que já utilizamos, o Scanner a Laser 3D. Buscamos trazer novidades para o setor da construção civil da região do Vale do Itajaí”, comentam os engenheiros e sócios da empresa, Camila Kleis Rodacki e Marcelo Rodacki.

Spar 3D Expo & Conference

Por quase duas décadas, o SPAR 3D tem sido o principal evento internacional para a aplicação da tecnologia 3D na indústria. Como líder global em tecnologia 3D, o SPAR 3D reúne os principais fornecedores de soluções de hardware, software e visualização de todo o mundo, reunidos em um único local para três dias repletos de atividades de educação, exposições e demonstrações ao vivo.

A WRodacki

A WRodacki é uma empresa inovadora no processo de engenharia e construção civil no Vale do Itajaí. Com exclusividade em Blumenau e região, a WRodacki oferece o serviço de escaneamento a laser 3D cujo processo de medição fornece material rico, preciso e ágil para diversos fins. Com base na nuvem é possível produzir modelos 3D, documentação 2D, tour virtual, simulações 3D e estudos de interferência. Esses produtos podem ser utilizados para projetos desenvolvidos em BIM, acompanhamento contínuo de obra para controle de qualidade do serviço e as built, estudo de layout, gestão de ativos, monitoramento de patologias, planejamento urbano, entre outros.

