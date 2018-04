Empório Vila Germânica tem crescimento de 26% na movimentação de turistas no primeiro trimestre do ano

Ao todo, 378 ônibus estacionaram no complexo de janeiro a março. Em 2017, o número foi de 300 no mesmo período

Os comerciantes do Empório Vila Germânica começaram 2018 com motivos para comemorar. O complexo registrou um crescimento de 26% na movimentação de ônibus de janeiro a março de 2018. Ao todo, 378 veículos estacionaram por lá, levando mais de 10 mil turistas para o local. No mesmo período de 2017, o número foi de 300. O primeiro mês de 2018 foi o mais significativo. Segundo Vanessa Zanetti, diretora do Empório Vila Germânica, as férias escolares influenciam na movimentação. “Janeiro, julho e dezembro normalmente são os melhores períodos para o turismo. Mas este ano está superando as nossas expectativas”, diz. Ainda de acordo com ela, o bom momento da economia é um dos fatores que resultou nesse crescimento, além de investimentos feitos pelo local. “Estamos sempre buscando fazer melhorias para receber bem os turistas. O novo parque infantil, por exemplo, foi uma aquisição importante para o espaço. A nossa ideia é que as famílias se sintam à vontade e permaneçam cada vez mais tempo”, afirma. Hoje, o turista fica em média 1h20min no complexo. Em 2008, quando foi criado, esse número não passava de 20 minutos. O balanço feito pelo Empório Vila Germânica leva em consideração somente os ônibus de turismo que passam pelo complexo. “Podemos perceber também que a movimentação de carros aumentou, com placas de todas as partes do Brasil. Mas, principalmente, notamos que muitos visitantes da região estão aproveitando mais o local”, comenta. O Empório Vila Germânica funciona 365 dias por ano e conta com 22 estabelecimentos. O horário de atendimento também é um dos diferenciais: os pontos gastronômicos abrem das 11h às 23h e as lojas das 10h às 20h de segunda a sexta-feira e das 10h às 18h aos sábados, domingos e feriados. Já os cafés funcionam das 8h às 21h.