Em SC, 10 municípios registraram ocorrências por causa das chuvas dos últimos dias

As chuvas das 48 horas causaram ocorrências em 10 municípios catarinenses, conforme o último relatório da Defesa Civil, divulgado às 8h30, desta quinta-feira, 11. A situação mais crítica é em Florianópolis, onde já choveu mais de 300mm, volume que supera a média climatológica do mês de janeiro. Somente na estação de Carijós, no Norte da Ilha, o total de chuva ficou em 400mm. Já em Imbituba, no Sul do Estado, até São Francisco do Sul, no Litoral Norte, o acumulado supera os 100mm. Nas demais regiões do Litoral, o total de chuva nestes três dias ficou entre 30 a 50mm.

