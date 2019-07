Em jogo de cinco gols, Blumenau Futsal é superado pelo Atlântico fora de casa

Na noite deste sábado, dia 13, o Blumenau Futsal entrou em quadra para a disputa de mais um compromisso na Liga Nacional. A equipe blumenauense comandada pelo técnico Xande Melo até saiu em vantagem no placar, mas acabou superada pelo Atlântico por 3 a 2, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Os gols do Blumenau Futsal foram anotados por William e Libânio. Para os donos da casam quem converteu os gols foram Yan, Alan e Lucas.

O próximo compromisso do Blumenau Futsal será na sexta-feira, dia 19, contra o Pato, às 20h15, no Ginásio do Sesi, em Blumenau. A equipe adversária é a atual campeã da Liga Nacional e a partida promete grandes emoções. O apoio da torcida será fundamental na luta pelo resultado positivo na competição nacional.

Curtir isso: Curtir Carregando...