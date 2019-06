Em busca da segunda vitória consecutiva, Blumenau enfrenta o LSB RJ na Liga Nacional

Na noite desta quarta-feira, dia 5, o Basquete Feminino Blumenau entra em quadra para a disputa de mais um compromisso válido pela Liga Nacional. Em busca da segunda vitória consecutiva, a equipe blumenauense comandada pelo técnico Camargo terá como principal novidade a estreia da norte-americana Blockton diante da sua torcida. O adversário será o LSB RJ, às 20h15, no Ginásio do Galegão, em Blumenau.

O ingresso para a partida custa apenas R$ 5. O valor normal é de R$ 10, mas por contar com o apoio da torcida, a diretoria definiu na primeira fase da competição nacional o valor promocional de R$ 5 para todos. A comercialização estará disponível na bilheteria do ginásio na hora do jogo. É importante ressaltar, que crianças até 12 anos têm entrada gratuita. O estacionamento do Ginásio do Galegão estará disponível ao valor de R$ 5.

