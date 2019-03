Educação entrega certificados de curso de Libras

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoverá na próxima quinta-feira, dia 28, a entrega de certificados de conclusão do Curso de Libras Básico realizado ao longo de 2018 pelo Centro Municipal de Educação Alternativa (CEMEA). O evento ocorrerá às 16h, no Salão Nobre Prefeito Evilásio Vieira, no 3º andar da Prefeitura.

Nesta primeira capacitação, foram formadas 46 pessoas, entre professores e pais de alunos da rede municipal de ensino. O objetivo da iniciativa foi difundir a Língua de Sinais e promover a inclusão escolar do aluno com surdez, facilitando a comunicação entre surdos e ouvintes.

Na solenidade, o CEMEA também anunciará a continuidade do curso, com o Nível Intermediário. Serão ofertadas 50 vagas para o novo curso, que terá duração de 40h, divididas em encontros periódicos. “Esperamos com isso ampliar as possibilidades de comunicação e inclusão dos alunos com surdez, não apenas no ambiente escolar, mas na sociedade como um todo”, declarou a secretária de Educação, Patrícia Lueders.

