Edição de Cão no Parque e Cão na Vila será neste fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 25 e 26, será realizada mais uma edição do Cão no Parque e na Vila, evento que é um sucesso entre os pets e seus donos. Durante o fim de semana, os animais e seus tutores poderão desfrutar, com acesso liberado, os dois espaços.

Serão disponibilizados nos locais equipamentos com sacos plásticos para a coleta de fezes. Em relação aos restaurantes e bares do Parque Vila Germânica. No Parque Ramiro Ruediger, será permitida a entrada dos cães somente nas partes externas e decks. A organização reforça que todos os animais devem estar com a vacinação em dia e que cães de médio e grande porte devem utilizar focinheiras.

