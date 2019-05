EBM Adelaide Starke recebe doação de kits de robótica

Estudantes terão aulas semanais a partir desta sexta-feira, dia 31.

Foto: Michele Lamin

Foram entregues nesta quarta-feira, dia 29, os kits de robótica para os estudantes da Escola Básica Municipal (EBM) Adelaide Starke, no bairro Itoupava Norte. O material foi doado pela empresa Robomind viabilizado com um termo assinado com a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Educação (Semed).

Nesta sexta-feira, dia 31, iniciarão as aulas de robótica para os 186 estudantes de 3º a 5º ano da unidade. A professora de informática recebeu capacitação da empresa para aplicar o conteúdo durante as aulas semanais de Informática Pedagógica.

Para a secretária Patrícia Lueders, que estudou e é efetiva coordenadora na escola, foi um momento simbólico. “Estou muito feliz por participar desta iniciativa tão importante para a construção do futuro de nossos estudantes. Espero que a proposta seja um sucesso e que logo possamos replicá-la em outras unidades”, declarou. A EBM Adelaide Starke foi escolhida pela empresa para receber o projeto em função de estar localizada próximo à sede, no bairro Itoupava Norte.

