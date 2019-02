Prosseguem os trabalhos de duplicação da Rua Humberto de Campos, no bairro da Velha. A Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), mantém os trabalhos de drenagem e reposição do solo, etapa esta que antecede a colocação do rachão e da pavimentação da via.

“Ontem iniciamos a implantação da tubulação de drenagem no trecho em frente à Rua Otto Laux, fator que implicou na alteração de trânsito provisória, tornando a via em mão dupla, para que os veículos tenham saída em direção à Rua João Pessoa”, considera o secretário da pasta, Edson Brunsfeld.

A expectativa da Prefeitura de Blumenau é concluir a duplicação da Humberto de Campos ainda neste primeiro semestre. Financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a obra está orçada em R$ 17,4 milhões, dentro do pacote de R$ 130 milhões em benfeitorias de mobilidade urbana.

