Duplicação da BR-470 será tema de audiência pública nesta quinta-feira na Câmara de Blumenau

Nesta quinta-feira (27) a Câmara de Vereadores realiza uma audiência pública para debater a continuidade das obras de duplicação da BR-470 no perímetro urbano de Blumenau. O evento terá início às 19 horas no Plenário. O requerimento da audiência pública é da Comissão Legislativa Temporária Especial da Câmara que acompanha as obras de duplicação da rodovia, que tem como presidente o vereador Zeca Bombeiro (SD).

O vereador Zeca Bombeiro ressalta que uma das causas do ritmo lento das obras é a falta das desapropriações nos lotes 3 e 4. O parlamentar destacou que são mais de 1.400 processos de desapropriações parados e atrasados, o que impede a continuidade da obra. “Esse é só um dos motivos pelos quais estamos realizando essa audiência pública. Vamos reunir os responsáveis pelo andamento das obras e os interessados de toda a região para conversarmos e cobrarmos a agilidade das desapropriações e da duplicação da BR-470, especialmente no perímetro urbano de Blumenau”.

Foram convidados para a audiência pública representantes das Câmaras Municipais de Pomerode, Indaial e Gaspar; os deputados estaduais e senadores que representam a região; representantes da Polícia Rodoviária Federal, do DNIT e dos Consegs; das empresas da região e de entidades empresariais como ACIB, Sindilojas, AMMVI e AMPE, além da comunidade em geral.

Curtir isso: Curtir Carregando...