Detento com celular no estômago há 10 dias passará por cirurgia em Sorocaba

Preso foi flagrado com o aparelho por agentes do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Capela do Alto (SP).

Um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Capela do Alto (SP) passará por cirurgia para retirar um celular alojado no estômago há 10 dias. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária, o aparelho foi detectado nesta quinta-feira (30).

Agentes localizaram o celular com o uso de um scanner corporal e, ainda segundo a SAP, o homem teria engolido o aparelho para escondê-lo dos funcionários durante uma vigilância, e não conseguiu expelir o telefone.

O detento foi encaminhado ao pronto-atendimento de Capela do Alto para a realização de exames. Uma radiografia apontou a localização do celular no corpo do homem, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba (SP) para procedimento cirúrgico.

A data da cirurgia não foi divulgada. Assim que deixar o hospital, o detento irá passar por um processo administrativo dentro da penitenciária.

Fonte: G1

