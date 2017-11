Delegado traz informações exclusivas sobre o caso do taxista Allan

A Divisão de Furtos e Roubos da Polícia Civil em Jaraguá do Sul continua as investigações sobre o desaparecimento do taxista Allan Tietz, de 24 anos. Neste domingo (26), o delegado titular da divisão, Eric Issao Uratani confirmou que é praticamente nula a chance de Allan estar vivo. “A esperança, principalmente para os familiares, é a última que morre. Mas, pelas investigações e as informações que a gente teve, é muito difícil a de se concretizar que ele esteja vivo”, revela Uratani.

Confira mais informações na reportagem do Plantão Policial:

De acordo com o delegado, uma testemunha ajudou a Polícia Civil na coleta e confirmação de informações sobre os dois suspeitos de cometer o crime. Através dessa pessoa, o delegado recebeu a informação que Allan está morto. “Um dos supostos autores confessou para essa testemunha. Ele disse que mataram [o Allan]e esconderam em um local de difícil acesso, em um local onde a polícia jamais vai encontrar corpo”, afirma Eric. Um mandado de prisão já foi emitido pela Justiça.

Informações podem ser repassadas pelo número 181.