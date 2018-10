Definidos os quatro times que seguem na briga pelo título estadual

Foi definido no último fim de semana, o último classificado para o Final Four do Campeonato Catarinense Adulto de Basquete. Após estar perdendo o playoff, o Blackstar Joinville reverteu e eliminou São José. Em busca do bicampeonato estadual, a APAB Blumenau terá pela frente Brusque, dia 9 de novembro, às 20h30. A outra partida será disputada entre Joinville e Joinville Blackstar, no mesmo dia, às 19h.

Com a confirmação das equipes que seguem na briga pelo título, a Federação Catarinense de Basketball deve divulgar em breve a sede dos jogos. Após eliminar Rio do Sul, a Aracuã segue treinamentos intensos na briga por um bom rendimento na reta final de competição.

