Definidas as unidades que receberão o Programa Defesa Civil na Escola

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Defesa do Cidadão (Sedeci), definiu as dez escolas que receberão o Programa Defesa Civil na Escola em 2018. Todas as unidades receberão três aulas que têm como objetivo desenvolver ações de prevenção de desastres.

Além das práticas e orientações, que ajudam em situações de risco, os estudantes também recebem cartilhas e, ao fim dos três encontros, o certificado Turma Parceira da Defesa Civil. O cronograma de atendimento será definido em março. No total, mais de 500 alunos de 19 turmas receberão as aulas.

Agente Mirim

Ao fim do ano, uma das turmas é escolhida para integrar o Programa Agente Mirim de Defesa Civil no ano seguinte. Em 2018, essa escola será a EBM Machado de Assis. A grande novidade é que o programa agora conseguiu uma verba anual de R$ 67 mil, oriundos do Fundo de Infância e Adolescência (FIA), para ajudar nos custos de manutenção das atividades.

As escolas participantes

EBM Alberto Stein – Água Verde

EBM Lauro Müller – Badenfurt

EBM Prof. Oscar Unbehaun – Água Verde

EBM Lore Sita Bollmann – Itoupava Central

EEB Jonas R. C. Neves – Fidélis

EEB Padre José Maurício – Progresso

EEB Pedro II – Jardim Blumenau

EEB Júlia Lopes de Almeida – Ponta Aguda

Colégio Shalom – Garcia

Colégio Visão – Bom Retiro

