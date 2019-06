Defesa Civil realiza operação para limpeza e isolamento de casa em área de risco

Ação aconteceu nesta quarta-feira-feira no Bairro Vila Formosa

A Defesa do Cidadão de Blumenau, em parceria com as secretaria de Desenvolvimento Social e de Conservação e Manutenção Urbana, realiza nesta quarta-feira, 05, uma operação para garantir a limpeza de uma casa desocupada, em área considerada de risco, na Rua Hermann Huscher, Bairro Vila Formosa. Além do mutirão para retirada de móveis e entulhos, uma equipe da Defesa Civil acompanha a proprietária nos trabalhos de isolamento do imóvel, feitos em alvenaria para evitar invasões ao local.

Na última semana, uma operação conjunta com o apoio da Polícia Militar, já havia verificado a ocupação do espaço por moradores de rua – que estavam ausentes no momento da abordagem – e notificado a responsável pelo imóvel para lacrar o local. A casa estava desocupada desde 2008 quando foi atingida por deslizamentos de grande proporção e desde então, por questões de segurança, não pode mais ser habitada.

O objetivo da operação, de acordo com secretário de Defesa do Cidadão, Carlos Olimpio Menestrina, é garantir com que essas moradias que permanecem em local de risco não possam mais ser invadidas, uma vez que elas colocam em risco a integridade física dos ocupantes.

Curtir isso: Curtir Carregando...