Defesa Civil inicia trabalhos com os Agentes Mirins de Defesa Civil

Na segunda-feira, dia 25, a Defesa Civil oficializou a primeira aula inaugural dos trabalhos que serão desenvolvidos durante este ano com os Agentes Mirins de Defesa Civil. Com o tema “Ações de Defesa Civil e o Papel do Agente Mirim na Comunidade”, a atividade foi realizada na Escola Básica Municipal (EBM) Professor Oscar Unbehaun, na Rua Garopaba, 215, no bairro Velha.

Na quarta-feira, dia 27, a Defesa Civil promove novamente aula inaugural com os agentes, desta vez na Escola de Educação Básica (EEB) Padre José Maurício, na Rua Progresso, bairro Progresso, das 9h às 11h. No período da tarde, das 13h30 às 15h30, os trabalhos contemplam os estudantes da EEB Jonas Rosário Coelho Neves, na Rua Denis Diderot, 125, no Fidélis.

Este ano, a Defesa Civil conta com 90 Agentes Mirins de Defesa Civil contemplando três escolas da cidade. Além disso, neste ano também foi ampliado de 10 para 14 unidades educacionais que serão beneficiadas com o Defesa Civil na Escola. O programa foi desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Fundo da Infância e Adolescência e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Blumenau.

