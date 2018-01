Defesa Civil emite alerta para chuva com totais elevados no Norte de SC

Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta no fim da manhã desta sexta-feira (19) para chuva com totais elevados no Norte do Estado. A previsão tem início para as 15h deste domingo (21) e fim previsto para as 9h desta segunda (22). O clima sofre influência de uma convergência de umidade e corrente de jato superior que está sobre o Sul do Brasil.

A chuva terá acumulando totais médios de 50mm e, acima deste valor, em pontos isolados, no domingo. No Norte do Estado, a chuva se estende entre a madrugada e manhã de segunda, com acumulando totais que podem chegar a 100mm na soma desses dois dias. Nos dias seguintes, o volume de chuva diminui em todo o Estado.

Fonte: aconteceu em jaragua