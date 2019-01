Defesa Civil emite alerta de temporais para toda Santa Catarina

A Epagri-Ciram, órgão meteorológico do governo do estado, emitiu alerta para risco de temporais localizados em todas as regiões de Santa Catarina entre terça-feira, 15, e quinta-feira, 17.

O órgão informa que a partir das 13h desta terça há risco de pancadas de chuva isoladas com raios, nos períodos da tarde e noite. Há possibilidade temporais localizados, com ventania acima de 60 km/h.

A Epagri também indica risco de temporais pontuais de chuva forte em curto espaço de tempo, com totais de 30 mm a 50 mm por hora e queda de granizo.

O órgão reforma que a maior condição de temporal nos dias 16 e 17 (quarta e quinta-feira).

