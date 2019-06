Defesa Civil acompanha demolição de estrutura em área de risco

Ação acontece nesta segunda-feira, 10, na região central da cidade.

Foto: Foto Divulgação

A Secretaria de Defesa do Cidadão (Sedeci) de Blumenau acompanha, nesta segunda-feira, 10, os trabalhos de demolição de uma estrutura na Rua Martin Luther, bairro Victor Konder. A previsão é de concluir os serviços ao longo do dia. O local, onde funcionava uma loja de móveis sob medida, foi atingido por deslizamentos na tragédia de 2008 e estava oficialmente desocupado, mas era invadido com freqüência por moradores de rua.

Com riscos de novas quedas na estrutura, a Defesa Civil notificou o proprietário a demolir o que sobrou do imóvel. Os trabalhados estão sendo acompanhados pelos agentes da Sedeci com o objetivo de garantir que espaços como esse, que oferecem perigo aos ocupantes, não sejam mais ocupados.

No último mês, outra operação da Sedeci, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Polícia Militar, realizou a desocupação e o isolamento de uma construção, também desocupada desde 2008, na Rua Hermann Huscher, no bairro Vila Formosa.

