Daniel Lucena, da Expresso Rural, e John Mueller fazem show em Blumenau no dia 23 de novembro

Música brasileira. No dia 23 de novembro, o cantor Daniel Lucena, da Expresso Rural, e o artista John Mueller fazem show em Blumenau. O evento ocorre às 20h30min, na sede da empresa Bella Janela Cortinas, no bairro Garcia, e o valor do ingresso custa R$ 50, à venda pelo (47) 9 9218-8888 ou pelas redes sociais do artista John Mueller. No palco, Lucena e Mueller contarão com a presença dos músicos Mazin Silva (na guitarra), Caio Fernando (no baixo) e Ruan Mueller (na bateria).

Natural de Curitibanos e com quase 40 anos de carreira, no show, Daniel Lucena irá cantar músicas que foram sucessos na década de 1980 nas rádios de todo país, como “Nas manhãs do Sul do Mundo” e “Certos Amigos”. Já, John Mueller, irá trazer para o palco sucessos do novo álbum Na Linha Torta (2018), como “Maré Rasa (Canção de Partida)” e “Fronteiras”. Acompanhe as notícias e as novidades do concerto pelos www.facebook.com/ johnmuelleroficial e www.instagram.com/ johnmuelleroficial

