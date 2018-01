Criminosos tentam assaltar carro-forte em supermercado, um é morto e carro de luxo é abandonado

Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19) em São José, na Grande Florianópolis.

Durante uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (19) em São José, na Grande Florianópolis, um suspeito foi baleado. Ele morreu no local. Conforme a Polícia Militar, criminosos tentaram roubar um carro-forte em um estacionamento de supermercado, anexo a um shopping.

De acordo com a PM, o caso ocorreu às 9h30 no bairro Areias. Ainda segundo a PM, o suspeito foi baleado por vigilantes no peito. Houve troca de tiros com os criminosos, que usavam armas longas.

A PM não soube precisar quantos criminosos estavam envolvidos na ocorrência, entretanto, informou que eles fugiram do local em um carro Mercedes Benz, que não teve o modelo especificado. Dentro do carro foram encontrados estojos de munições e toucas balaclavas.

O carro foi abandonado pelo suspeitos no bairro Barreiros com perfuração de bala. O veículo tem registro de furto, com placas de Belo Horizonte.

Até as 11h, policiais ainda estavam envolvidos com a ocorrência.

Foram acionados o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rocam e o helicóptero Águia 2, da Polícia Miltar, para apoio às buscas.

Fonte: G1

Curtir isso: Curtir Carregando...