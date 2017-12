Cooperativa apoia projeto da Fundação Cultural de Blumenau

Compartilhar o conhecimento que contribui para alavancar o crescimento da cultura criativa na sociedade é uma das características do cooperativismo. Por isso, a Cooper (Cooperativa de Produção e Abastecimento do Vale do Itajaí) tornou-se parceira do Projeto Pão & Poesia promovido pela Fundação Cultural de Blumenau (FCB).

O Projeto Pão & Poesia capta poesias de diferentes autores, do Brasil e Exterior, e os difunde para os blumenauenses e moradores da região, impressos nas embalagens para pão. A ideia surgiu em 1997 e já imprimiu mais de um milhão e meio de cartuchos e panfletos poéticos. O presidente da Fundação Cultural de Blumenau, Rodrigo Ramos, conta que a Cooper apoia diversos projetos culturais no município como o Festival de Teatro Infantil. “A cooperativa é grande parceira da FCB, tanto no teatro quanto na música e agora na literatura. Estamos muito felizes em contar com a Cooper neste projeto também”, afirma.

Foram impressos mais de 600 mil embalagens para pão, com 73 poesias de diversos autores que foram selecionadas para serem distribuídas no setor de padaria em todas as filiais da Cooper. Regina Eberle, gerente de Marketing da Cooper, informa que inicialmente os cartuchos podem ser encontrados nas filiais em Blumenau. “Cooperados e clientes das outras unidades da Cooper poderão contar com esta embalagem tão especial para o seu pão quentinho a partir do mês de janeiro”, informou Regina.

Pão & Poesia

A Fundação Cultura de Blumenau (FCB) lançou o projeto piloto Pão & Poesia em 1997, imprimindo versos em cartuchos pardos de pão, em parceria com três panificadoras da cidade. A proposta inicial foi aprovada pela comunidade e ganhou apoio e incentivo de entidades parceiras, possibilitando, de 1998 até hoje, a impressão de mais de um milhão e meio de cartuchos e panfletos poéticos.

Em 2002, a Editora Cultura em Movimento publicou o livro Pão & Poesia – álbum de poemas, obra que recuperou textos originais impressos gratuitamente pela Gráfica da FCB em cartuchos de pão, no período de dezembro de 1997 a junho de 2002. São poemas da produção literária universal, nacional e local, identificados com o seu tempo e seu universo.

No ano de 2014 foi realizada a última tiragem de poemas impressos. Naquele edital haviam sido selecionados 30 poemas de 27 diferentes autores. No último edital “Projeto Pão e Poesia 2017” foram selecionados 73 poemas, escritos por 63 poetas de algumas cidades do Brasil e outros países.