Contribuintes devem se cadastrar no Nota Blu para desconto no IPTU

Contribuintes com interesse em receber o benefício de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem fazer o cadastro junto ao sistema Nota Blu. A medida serve para quem possui notas fiscais de prestadores de serviços lançadas no sistema, que podem ser usadas como crédito para abatimento de até 30% no valor do tributo.

Para fazer o cadastro, é necessário acessar a página do sistema no site da Prefeitura e seguir as informações apresentadas. Quem já está cadastrado, basta digitar o CPF e a senha. Após obter o acesso, os contribuintes devem ficar atentos ao prazo de indicação dos créditos das notas fiscais, que inicia no dia 16 de outubro e vai até 30 de novembro. Os usuários do sistema podem indicar o benefício de desconto para outras pessoas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão Financeira (Segefi), ao solicitar a prestação de serviço, o contribuinte deve exigir a nota fiscal, que será lançada automaticamente no Nota Blu por meio do seu número de CPF. Os créditos gerados pelas notas fiscais são válidos por um período de dois anos.

Para auxiliar a população, a Prefeitura disponibilizou no sistema uma lista com os prestadores de serviços do município. Além disso, neste link é possível fazer o download do Manual de Acesso para Pessoa Física – NFSe, no qual traz todos os detalhes para fazer o cadastro. Dúvidas quanto aos procedimentos de acesso ao Nota Blu podem ser enviadas para o e-mail notablu@blumenau.sc.gov.br.

Confira os passos necessários para fazer o cadastro no Nota Blu:

– Acessar a página do sistema no site da Prefeitura;

– Digitar o CPF e seguir as instruções apresentadas na tela;

– Preencher a configuração de perfil, para que o sistema gere um formulário;

– Enviar o formulário assinado com a cópia do RG e CPF para o e-mail notablu@blumenau.sc.gov.br;

– A liberação de acesso ao sistema será confirmada por intermédio do e-mail cadastrado pelo contribuinte.

