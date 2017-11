Consulado da Chapecoense de SMOeste presta homenagem às vítimas da tragédia

Ato será realizada na Gruta às 19 horas.

O Consulado da Chapecoense de São Miguel do Oeste realiza nesta quarta-feira (29), uma homenagem às vítimas do acidente com o avião da delegação ocorrido no dia 29/11/2016, em Medellín, na Colômbia.

A homenagem será realizada na Gruta, em São Miguel do Oeste, às 19 horas.

No ato, serão feitas orações e também serão acesas 71 velas, lembrando as 71 vítimas que acabaram partindo. O Consulado também convida todos para que vistam o verde e branco, estendam suas bandeiras e façam qualquer movimentos que lembre a Chapecoense, em homenagem a todos os guerreiros que se foram.

Chapecoense lança portal de homenagens “Pra Sempre Chape”

Eternizar lembranças. Esse é o propósito do Portal que foi lançado, na última sexta-feira (24), pela Associação Chapecoense de Futebol, como mais uma das iniciativas do clube em homenagem aos eternos amigos e guerreiros da Chapecoense. Trata-se de uma seção especial, hospedada no site oficial da equipe, com o objetivo de receber fotos e imagens em tributo ao time, aos atletas, dirigentes, integrantes da comissão técnica, integrantes da imprensa e convidados.

Conforme o Diretor de Marketing da Chapecoense, João David De Nes, a ideia do portal vem sendo pensada há algum tempo para o mês de novembro. Com a proximidade do dia 29, mais do que nunca, as lembranças e homenagens aos eternos campeões serão ainda mais fortes, em todo o mundo. “O Portal Pra Sempre Chape é um local para que as pessoas, em todo mundo, possam prestar as suas homenagens, transmitir o seu carinho e as suas lembranças aos nossos queridos amigos”, destacou.

De acordo com Darlan Segalin, Diretor de Tecnologia e Marketing Digital do clube, esse portal foi desenvolvido com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, está disponível para todo o mundo em Português, Inglês e Espanhol, Darlan explica que no portal também temos uma novidade, a possibilidade de postagem de fotos ou até mesmo vídeos compartilhados no Youtube, o acesso poderá ser feito de qualquer lugar via Web (PC) ou até mesmo pelo Smartphone que possibilita o compartilhamento de fotos contidas na biblioteca do dispositivo.

Os torcedores e admiradores da Chapecoense poderão compartilhar arquivos de texto, foto e vídeo que passarão por moderação interna e, posteriormente, serão publicados na página. Além de prestar uma homenagem e conservar as boas lembranças, a ideia do portal é oportunizar que apaixonados pela Chapecoense possam demonstrar os seus sentimentos, passado um ano do ocorrido.

