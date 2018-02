Construção de seis novos CEIs segue em ritmo normal

A construção dos seis novos Centros de Educação Infantil (CEIs) no município segue em ritmo normal. As obras são custeadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que até o momento repassou cerca de R$ 2 milhões, e da Prefeitura, que já investiu R$ 1,3 milhão como contrapartida.

O CEI João Gervaz Neto, na Água Verde, é o mais adiantado, com 77% de evolução. Os trabalhos se concentram nas instalações de esquadrias, calçadas e pintura. Os serviços nos CEIs Leonides Westarb, no Vorstadt, e Osvaldo Deschamps, no bairro Da Glória, também vêm avançando, com 41% de execução. Ambas as unidades recebem, atualmente, a aplicação de contrapisos.

No Loteamento Jardim Germânico, os trabalhos no CEI Elfrida Fischer Vieira estão em cerca de 30%, etapa em que as paredes começaram a ser erguidas. Já o CEI Elisabete Nunes Anderle, no Passo Manso, alcançou 22% de execução. Por fim, o CEI Jacob Anderle, na Itoupavazinha, está na fase de assentamento da alvenaria, correspondendo a 13% do projeto.

