Conselho Estadual de Cultura abre inscrições

Artistas, produtores e agentes culturais, entidades da sociedade civil e técnicos dos diversos setores da Cultura de Blumenau podem participar do Processo Eletivo do Conselho Estadual de Cultura – 2019-2021. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas pelo e-mail cultura@fcblu.com.br (informe nome, CPF, telefone e área de interesse) até o dia 28 de março, ou presencialmente no mesmo dia, às 19h30, na Fundação Cultural de Blumenau.

Cada município poderá eleger até dois representantes de cada área artística e cultural (Arquivos, Biblioteca e Museus; Artes Visuais; Audiovisual; Cultura Popular e Diversidade; Dança; Letras; Teatro; Música; Patrimônio Cultural Imaterial; Patrimônio Cultural Material).

