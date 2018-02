Conselheiros culturais participam da primeira reunião do ano

Integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) participaram nesta terça-feira, dia 6, na Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), da primeira reunião do ano para analisar questões de interesse do segmento. Na ocasião, assuntos ligados ao recém-criado Prêmio Herbert Holetz estiveram na pauta. A nova modalidade de edital irá distribuir R$ 550 mil para os projetos que se habilitarem aos recursos públicos em 2018.

O CMPC é um órgão de caráter permanente vinculado à FCBlu, que está representada pelo presidente Rodrigo Ramos e pela diretora de Cultura, Mariana Girardi Barbosa Silva. O conselho possui caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, com atuação na formulação de estratégias e controle da execução das políticas públicas de cultura em Blumenau. Com mandato até o fim do ano, os conselheiros representam setores governamentais e da sociedade civil.

Curtir isso: Curtir Carregando...