Confira os resíduos que podem ser descartados para a coleta seletiva

Com o intuito de otimizar a separação do lixo reciclável pela população, o Samae está disponibilizando uma lista com os resíduos que são passíveis de coleta e reciclagem pela Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Resíduos Recicláveis de Blumenau (Cooperreciblu). A intenção é facilitar a destinação final ambientalmente correta dos resíduos sólidos.

Papel

– Papelão

– Caixas em geral

– Papel de escritório

– Jornais

– Revistas

– Livros

– Cadernos

– Cartolinas

– Embalagens longa vida (Tetra Pak)

Plástico

– Sacos

– Embalagens de produtos de limpeza

– Canos

– Tubos

– Garrafas (refrigerante e iogurte)

– Plástico filme

– PET

– Frasco de plástico (transparente e leitoso)

– Bacias

– Balde

– Raio-x

– Isopor (embalagens de móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos)

Vidro

– Garrafas de bebida

– Vidros de janelas e portas

– Frascos em geral

– Potes de produtos alimentícios

– Copos

Metal

– Latas de alumínio (refrigerante, suco e cerveja)

– Latas de produtos alimentícios (óleo, leite em pó e conservas)

– Tampas de garrafas

– Embalagens metálicas de congelados

– Folhas de flandres

– Ferros em geral

– Inox

– Cobre

– Latão

– Sucatas de ferro

Recomendações para a população

Nos casos de resíduos de vidro, é importante que o morador embale o material com papel ou jornal e identifique que se trata de vidro, para evitar lesões aos coletores. Já eletrônicos, lâmpadas, pilhas, baterias, pneus e embalagens de agrotóxicos e lubrificantes não são recolhidos pela coleta seletiva, devendo o morador descartar o produto no estabelecimento onde o adquiriu, conforme sistema de logística reversa, previsto no artigo 33 da Lei nº. 12.305/2010.

Para evitar a contaminação do material reciclável é necessário que o cidadão retire os restos de líquidos ou comidas das embalagens, antes de separá-las e descartá-las. Além disso, resíduos com sobras de alimentos, como embalagens de isopor e caixas de pizza, e sacolas de plástico com gordura devem ir para o lixo comum, e não para a coleta seletiva.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida pela Gerência de Resíduos Sólidos do Samae, por meio do telefone 3221-4150 ou e-mail rsu@samae.com.br.

