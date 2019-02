Concurso de Fotografia da Udesc aborda 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Estão abertas até 27 de maio as inscrições da edição 2019 do Concurso de Fotografia da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Neste ano, a temática abordada será “70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, com um total de R$ 16 mil em prêmios distribuídos às melhores imagens.

O concurso oferece R$ 4 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro, além de 10 menções honrosas no valor de R$ 700. As fotografias premiadas farão parte de uma exposição itinerante, que percorrerá os 12 campi da Udesc em todo o Estado, além de outros locais a critério da instituição.

Para o pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, Fábio Napoleão, o concurso tem o objetivo de reafirmar o compromisso da Udesc com a temática de Direitos Humanos, em contexto comemorativo aos 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, 30 anos da Constituição Cidadã de 1988 e adesão da universidade no Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos. “É um compromisso de uma instituição que prima pela cidadania”, afirma.

Em 2018, a Udesc recebeu o título de Embaixada de Direitos Humanos ao Serviço da Humanidade, ligada ao Observatório Internacional de Direitos Humanos (OIDH), com sede mundial em Portugal, para a promoção da paz no mundo.

Critérios do concurso

De acordo com o edital, cada participante pode inscrever até duas fotografias originais, ou seja, não serão aceitas imagens que tenham disputado outros concursos e que não sejam de autoria própria. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviar as fotografias devidamente identificadas (papel fotográfico no formato 20x30cm), entre outros documentos.

As fotografias serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por cinco membros, sendo quatro externos e mais um da Udesc, todos especialistas de conhecimento comprovado e notoriedade na área das Artes Visuais, preferencialmente em fotografia.

Concurso de Fotografias Udesc

Essa é a 7ª edição do Concurso de Fotografia da Udesc, que visa fomentar a reflexão sobre a linguagem fotográfica e trazer à tona temas importantes, para a instituição e para a sociedade catarinense.

Em 2011, o tema do concurso foi “Reflexos”, tendo como premiados os fotógrafos Iran Mafra e Mirian Mitsue. Já em 2015, a edição foi comemorativa aos 50 anos da Udesc. A primeira colocada foi a fotógrafa Ana Viviane Minorelli.

