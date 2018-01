Concurso Brasileiro de Cervejas registra novo recorde de inscrições

O Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau não para de crescer. Na edição deste ano, que ocorrerá de 3 a 5 de março, se inscreveram 2.859 rótulos diferentes de cervejas brasileiras, um aumento de mais de 40% em relação ao ano passado, quando foram registradas 2.034 inscrições. O numero recorde vai além da expectativa inicial da organização, que esperava 2.500 rótulos. O concurso, que faz parte da programação do Festival Brasileiro da Cerveja, é considerado o maior da América Latina e o segundo maior do mundo em número de rótulos.

O número de cervejarias também aumentou consideravelmente: passou de 332, em 2017, para 475, em 2018. Das 679 cervejarias inscritas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 70% inscreveram rótulos no concurso deste ano. O maior número de cervejarias inscritas é do Estado de São Paulo (93), seguido do Rio Grande do Sul (85) e Santa Catarina (84). Pela primeira vez, a organização registrou inscrições de cervejarias de Alagoas, Amazonas e Rio Grande do Norte.

Os estilos com maior número de inscrições foram American-Style India Pale Ale (212), American-Style Pale Ale (115) e South German-Style Hefeweizen (113). Destaque também para o estilo Catharina Sour, uma novidade para 2018, que ficou em 8º lugar e teve um total de 58 cervejas inscritas. Para julgar os rótulos, a organização convidou 85 jurados, um aumento de 34% em relação a 2017, sendo que 54% são brasileiros e 46% vindos do exterior.

“O grande número de inscrições demonstra respeito, importância e credibilidade que o Concurso Brasileiro de Cervejas conquistou perante o setor. O crescimento acima de 40% no número de cervejas e cervejarias é um sinal de que estamos atendendo com eficiência o mercado cervejeiro”, reforça o presidente do Parque Vila Germânica e secretário de Turismo e Lazer, Ricardo Stodieck.

“Como mulher, brasileira e pesquisadora de cerveja, eu tenho muito orgulho em ver a proporção que tomou o Festival Brasileiro da Cerveja em sua 10ª edição e, dentro dele, o Concurso Brasileiro de Cervejas, já no 6º ano. Ainda mais por participar da concepção e da coordenação desde o primeiro ano, em 2013. É um aumento exponencial e que reflete precisamente o crescimento do mercado das cervejas artesanais, bem como o interesse do público em cervejas especiais”, destaca a coordenadora técnica do concurso, Amanda Reitenbach.

“Em mais um ano, o concurso bate recorde e apresenta novo índice de crescimento, o que é de extrema importância para nós e comprova a ascensão do Concurso Brasileiro de Cervejas”, diz Richard Steinhausen, presidente da Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), organizadora do Festival, Concurso e Feira Brasileira da Cerveja, juntamente com o Parque Vila Germânica e a Secretaria de Turismo e Lazer de Blumenau.

