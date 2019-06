Com promoção de ingressos, Blumenau Futsal enfrenta São Lourenço na noite desta terça-feira (11)

Uma pausa na Liga Nacional e foco no Estadual. É desta forma, que o Blumenau Futsal inicia mais uma semana de trabalho na temporada. Em busca do resultado positivo, a equipe comandada pelo técnico Xande Melo entra em quadra na noite desta terça-feira, dia 11. O adversário será São Lourenço, às 20h15, no Ginásio do Galegão, em Blumenau. Com a perspectiva de contar com o apoio da torcida, a diretoria reduziu novamente o valor de ingresso. A unidade custa apenas R$ 5 e pode ser adquirida na bilheteria do ginásio na hora do jogo.

O Blumenau Futsal está na sexta posição do Estadual, com quatro pontos. A torcida já pode se programar também para o próximo compromisso na Liga Nacional. Na noite de sexta-feira, dia 14, os blumenauenses enfrentam o Marreco, às 20h15, no Ginásio do Sesi, em Blumenau. É somente com o apoio da torcida, que a equipe conseguirá ter forças para reverter o desempenho dos últimos jogos e iniciar uma retomada positiva na temporada.

